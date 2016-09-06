Кито, 6 сентября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Группа чилийских специалистов, имеющих большой опыт в восстановительных работах после природных бедствий, прибыла в Эквадор. Среди них представители системы образования, здравоохранения, жилищного строительства и социального сектора. Чилийцы помогут в восстановлении жилых и коммерческих строений в провинциях Манаби и Эсмеральдас, пострадавших от землетрясения 16 апреля. В настоящее время они посещают пострадавшие сельские районы и проводят там встречи с руководством муниципалитетов и сельских советов, чтобы установить первоочередность работ, комментирует «Эквадор сегодня».

Горе

Два месяца назад президент Эквадора Рафаэль Корреа объявил о продлении чрезвычайного положения в провинциях Эсмеральдас и Манаби, серьезно пострадавших от землетрясений, писало ранее ИА Синьхуа.

В результате землетрясения 16 апреля с.г. в Эквадоре погибло 673 человека, 9 человек все еще числятся без вести пропавшими, 113 удалось найти живыми, 6 274 человека получили ранения. Кроме того, в результате повреждения или разрушения 6 998 строений, без крова осталось 28 775 человек, писало ранее ИА REGNUM.