Копенгаген, 6 сентября, 2016, 19:21 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Москва — Кассиопея». реж. Ричард Викторов. 1973. СССР У доски

Датский издательский дом Lindhardt & Ringhof выпустил весьма «интересное» учебное пособие для учеников старших классов. Согласно карте, опубликованной в нем, в период «холодной войны» в состав СССР входили северная Норвегия, Финляндия, а также Турция, сообщает сегодня, 6 сентября, газета The Copenhagen Post.

На этом, в представлении авторов пособия, «могущество СССР» не ограничивается: Грецию и «Балканскую федерацию», в состав которой, по представлению авторов, входили Албания, Югославия и Болгария, в пособии называют «другими коммунистическими странами», государства Ближнего Востока представлены как «союзники СССР». В СССР «входит» также и Турция, которая с 1952-го года является членом НАТО. Кроме того, немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн, с 1949 года входящая в состав ФРГ, по мнению авторов пособия, в период «холодной войны», принадлежала ГДР.

Как предполагают СМИ, составляя учебное пособие для школьников, коллектив авторов позаимствовал полностью вымышленную карту исландца Андри Йонссона, которую тот когда-то разместил в социальной сети для художников Deviant Art. Сам создатель альтернативной карты Европы, узнав о случившемся, был удивлен и не знал, как это объяснить.

«Во-первых, я думаю, издатели не вглядывались внимательно в карту и совершили ошибку из-за спешки, — прокомментировал редактор компании Lindhardt & Ringhof Стефан Дюбдаль Эмкьер, который отвечает за издания по истории и гуманитарным наукам. — Выяснилось, что редактор очень плохо знает историю. У меня нет слов, чтобы объяснить такое отсутствие профессионализма». По мнению представителя компании, человек, ответственный за публикацию этой карты, «упустил несколько деталей». Стефан Дюбдаль Эмкьер также заверил, что вскоре авторы пособия представят более корректную карту послевоенной Европы. По его словам, с пособием пока знакомятся учителя, и ни одна из книг не дошла до учеников. Продажа пособий приостановлена, издатель пообещал выпустить новую, отредактированную версию.