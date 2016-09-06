Москва, 6 сентября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что есть все возможности в 2017 году вернуться к прежнему режиму индексации пенсий. Об этом Медведев заявил сегодня, 6 сентября, на встрече с активом своей партии «Единая Россия», пишут «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Старость

Медведев заявил, что крайне важно, чтобы в следующем году Россия вернулась к обычному, привычному режиму индексации. «Для этого у нас сейчас есть все возможности экономические. Инфляция это позволяет», — заявил Медведев. Решение об этом придется принимать новому составу Государственной думы, подчеркнул глава правительства.

Напомним, в августе этого года правительство решило заменить вторую индексацию пенсий единовременной выплатой. Вместо индексации все категории российских пенсионеров получат в январе 2017 года единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Это потребует около 200 млрд рублей бюджетных средств.

В итоге в 2016 году пенсии в России были проиндексированы только на 4%. При этом фактическая инфляция в 2015 году превысила 13%.