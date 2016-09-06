Москва, 6 сентября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Династии существуют во многих сферах, и это является передачей наследственного кода. Об этом 6 сентября на встрече с активом партии «Единая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Династии есть везде. Это передача наследственного кода. Было бы неправильно, если бы мы по наследству передавали учреждения. Это бы привело к угасанию династий и нанесению ущерба их основателям, имени, которое является факелом в своей сфере для всей страны. Этого не хотелось бы допустить», — сказал Путин.

По его словам, на ключевые должности должны назначаться профессионалы: «Всё, что касается каких-то занятий ведущих постов — это нужно делать, исходя из своих деловых и личных качеств и достижений в соответствующей области».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.