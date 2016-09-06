Путин выступил против династий на руководящих постах
Москва, 6 сентября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Династии существуют во многих сферах, и это является передачей наследственного кода. Об этом 6 сентября на встрече с активом партии «Единая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.
«Династии есть везде. Это передача наследственного кода. Было бы неправильно, если бы мы по наследству передавали учреждения. Это бы привело к угасанию династий и нанесению ущерба их основателям, имени, которое является факелом в своей сфере для всей страны. Этого не хотелось бы допустить», — сказал Путин.
По его словам, на ключевые должности должны назначаться профессионалы: «Всё, что касается каких-то занятий ведущих постов — это нужно делать, исходя из своих деловых и личных качеств и достижений в соответствующей области».
Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.