Воронеж, 6 сентября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Уборщицы Воронежского государственного педагогического университета объявили забастовку, причиной стали долги по заработной плате.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Как сообщила Воронежская ГТРК, уборщицы с нового учебного года на работу выходят, но обязанности не исполняют. По их словам, заработную плату они видели в последний раз месяц назад — им выплатили деньги за апрель.

Как пояснили в вузе, уборщицы работают вне штата вуза: с ними договор заключила клининговая компания из Екатеринбурга, которая в 2014 году выиграла электронный аукцион на оказание услуг вузу по уборке. При этом, подчеркнули в педуниверситете, оплата за услуги в адрес компании перечисляется своевременно. Уже в октябре вуз намерен провести новые торги по поиску подрядчика

«Задолженность тянулась всё время, но она где-то меньше была, где-то месяц, где-то полтора, где-то два. Потом они кидали нам копейки. В результате приходила сумма такая, что нам менеджер выдавала полторы, тысячу, когда две. Расчёт происходил не раз, не два, а пять раз. — За месяц? — Да», — рассказала ВГТРК уборщица Валентина Клярова.

Бастующие сообщили, что уже обратились в прокуратуру Екатеринбурга. Проверка показала, что такой фирмы по юридическому адресу, указанному в договоре, не существует. Вернуть заработанные деньги женщины смогут только через суд.

Отметим, что по данным Воронежстата на 1 августа долгов по зарплате в регионе зарегистрировано не было.