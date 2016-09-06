Москва, 6 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Оценка финансовой дисциплины региональных властей должна опираться на соотнесение объемов долговых обязательств и объемов инвестиционного портфеля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 сентября заявил первый зампред Центрального банка России Сергей Швецов во время заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации. «Финансовая дисциплина должна сопровождаться соотнесением объема долговых обязательств и объема инвестиционного портфеля, который есть у субъекта РФ», — заявил Швецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Заимствования региональные власти должны делать прежде всего для финансирования экономического роста, указал первый зампред ЦБ РФ: «Заимствования нужно делать в меньшей степени для преодоления кассовых разрывов, потому что у кассового разрыва есть такая тенденция — превращаться в перманентный кассовый разрыв».

«В большей степени они должны направляться в финансирование роста — определенных инфраструктурных проектов», — указал он.

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В этом вопросе ЦБ РФ поддерживает предложения не только «о вовлечении в том числе местного населения в такого рода рынок долговых обязательств», но и предложения о том, чтобы оформлять соответствующие инфраструктурные проекты в виде концессий и частно-государственные партнерства, сказал Швецов.

«В большинстве таких проектов, если они оформлены через концессию, достаточно гарантий субъекта РФ и гарантии заполняемости той или иной инфраструктуры бизнесом исходя из сделанных прогнозов при утверждении бизнес-плана», — отметил представитель ЦБ.

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«Это снизит и долговую нагрузку субъектов РФ, и повысит ликвидность нашего фондового рынка, и повысит вероятность успешного завершения самих проектов, потому что где есть частный интерес, деньги используются гораздо эффективнее, чем там, где этого частного интереса нет», — заключил Швецов.