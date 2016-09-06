Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 6 сентября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Ситуация в порту Комсомольска-на-Амуре, о которой сообщало ИА REGNUM, взята на особый контроль первыми лицами региона, в том числе, руководством правоохранительных органов Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа. Факты тотального уничтожения некогда крупнейшего на Амуре порта рассматриваются сегодня в соответствии с тяжкими экономическими статьями Уголовного кодекса РФ. Тема речного вокзала стала одной из основных во время недавнего визита председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы РФ Ирины Яровой в Комсомольск-на-Амуре. Ситуацию с реконструкцией порта местные журналисты неоднократно характеризовали как «постыдную».

kmscity.ru Пасажирский речной порт Комсомольска-на-Амуре

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Еще не так давно, до появления нынешнего владельца, порт Комсомольска-на Амуре являлся лидером по перевозке грузов и пассажиров, на балансе которого находились около сотни работающих судов, два грузовых участка. «А при директоре О. В. Сыскове остались лишь осколки от былого предприятия. Четверть его принадлежит государству, которое в этот период ни разу не получило дивидендов и в итоге своего актива практически лишилась. Флот распродан и распилен на лом», — сообщало ранее издание «Приамурские ведомости». После визита в Комсомольск-на Амуре Ирина Яровая взяла ситуацию в порту под личный контроль.

А пока, в адрес правоохранительных органов края продолжают поступать заявления о деятельности нынешнего владельца порта. Так, в адрес начальника УТ МВД РФ по ДФО поступило обращение от директора одной из компаний-акционеров Амур-Порта, где сообщается о фактах распродажи имущества без уведомления акционеров и конкурсных кредиторов.

«При проведении очередного собрания акционеров этим летом руководством Амур-Порта была скрыта информация о договорах по продаже только в текущем году десяти судов на общую сумму 78 миллионов рублей, — сообщает т Александр Кудинов генерал-майору полиции Сергею Серикову. — Сделки заключены в нарушение ФЗ «Об акционерных обществах». Отчуждение обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов, принимается членами совета директоров (наблюдательного совета) единогласно. Вред обществу и государству налицо. Мы лишаемся возможности вести основную уставную деятельность — перевозить грузы. Временный управляющий ОАО «Амур-Порт» Александр Чекалин ходатайствовал перед старшим следователем Алексеем Шуляк о привлечении его потерпевшим в связи с причинением крупного ущерба предприятию, так как бывший финдиректор присвоил выручку от незаконной продажи 103 бетонных плит спецпокрытия портовой зоны. Александр Чекалин также просит генерал-майора полиции Сергея Серикова провести проверку законности действий должностных лиц Амур-Порта, использующих полномочия для распила судов, входящих в конкурсную массу по делу о банкротстве ОАО», комментирует «Амур-Пресс».

И это не единственное обращение по поводу ситуации в порту.

В настоящий момент ОАО «Амур-Порт» находится в процедуре наблюдения и его руководство по закону не вправе отчуждать имущество, стоимость которого превышает 5 процентов от балансовой стоимости активов. Однако, похоже, и этот запрет не останавливает владельца порта. Всего за три последних года на руководство ОАО «Амур-Порт» подано около 50 заявлений о преступлении, в связи с ними возбуждено, по крайней мере, два уголовных дела.

«Порт Комсомольска-на Амуре превращен в техногенный пустырь. А ведь это стратегическое предприятие. «Черными металлистами» похищено все, кроме того, что можно расчленить лишь без мощной спецтехники. «Неустановленными лицами» топились грузовые и пассажирские суда, резались на продажу «Метеоры». Многие бывшие труженики порта ждут адекватного реагирования правоохранительных органов. Лиц, обязанных ответить по закону за уничтожение стратегического хозяйства, без колебаний назовут сотни оставшихся не у дел речников. Они ждут и верят в полноценный уголовный процесс по делу об «убийстве стратегического предприятия», — прокомментировал ситуацию хабаровский журналист Юрий Ковалев.

Вероятно, разрешение ситуации с портом Комсомольска-на-Амуре и передача его социально ответственному бизнесу поможет не только возродить пришедший в упадок крупнейший транспортный узел, но и восстановит рабочие места для сотен людей. А это крайне важно для города. Это вернет прозрачность хозяйственной деятельности порта, что будет содействовать привлечению дополнительных инвестиций, и, наконец, восстановит веру людей в торжество справедливости и законности.