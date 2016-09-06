Душанбе, 6 сентября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. «Органам поручено не только разобраться в новой должности Гулмурода Халимова в рядах «Исламского государства» (запрещено в РФ), но и принять меры по предотвращению его возможных разрушительных действий на территории Таджикистана», — сообщил представитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Таджикистана Мухаммадризо Халифазода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Радио «Озоди» приводит данные из неназванного источника, «знакомого с уголовным делом»: после серьезного ранения Халимов якобы полностью восстановился и уже в апреле стал командиром группы из 500 человек, а в конце июля был назначен на место Абу Умара аш-Шишани (уроженец Грузии, один из лидеров и «военный министр запрещенной на территории России террористической группировки «Исламское государство», по некоторым данным, убит 13 июля 2016 года).

«Назначение Гулмурода на эту должность может привлечь больше сторонников в ряды ИГИЛ (запрещено нв РФ) из числа граждан стран Средней Азии. Другая исходящая опасность от Гулмурода связана с его опытом деятельности в Таджикистане, с помощью которого он сможет совершить террористические акты на территории Таджикистана. Главная обеспокоенность заключается в том, что вследствие притеснения позиций ИГИЛ (запрещено в РФ) Гулмурода и его группу могут отправить в Афганистан. В этом случае опасность Гулмурода и его группировки для стран Средней Азии многократно возрастет», — цитирует издание слова источника.

Напомним, что накануне иракские СМИ сообщили о назначении беглого таджикского полковника военным лидером террористической группировки «Исламское государство». Однако подтвердить информацию на сегодня невозможно — официально о назначении нигде не объявлялось, таджикское руководство информацию также не комментирует.

Стоит отметить, что в конце августа правительство США объявило награду в $3 млн за информацию о Гулмуроде Халимове, которого рассматривают как одного из ключевых лидеров террористической группировки ИГ.

Наибольшую обеспокоенность в США вызывает тот факт, что Халимов знаком с методами борьбы с терроризмом, так как проходил антитеррористические курсы в Соединенных Штатах и теперь сможет применить приобретенные навыки.

О том, что пропавший начальник ОМОНа Таджикистана вступил в ряды группировки «Исламское государство», Гулмурод Халимов сообщил лично в распространенном в соцсетях видеоролике спустя почти месяц после своего исчезновения. На родине против него возбуждено дело по трем статьям: измена государству, участие в преступном сообществе и незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории других государств.

Однако в январе таджикские власти заявляли о том, то Халимов тяжело ранен и, став инвалидом, не представляет интереса для террористов.