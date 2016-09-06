Москва, 6 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Каждый гражданин России может лично убедиться в успехах российской политики импортозамещения, просто отправившись в магазин. Об этом 6 сентября на совещании о расходах бюджета на АПК и рыбохозяйственный комплекс на предстоящие три года заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

«Результаты успехов сельского хозяйства каждый гражданин нашей страны может оценить лично, когда покупает продукты. Люди видят, что политика импортозамещения действительно приносит результаты», — сказал Медведев.

По его словам, в магазинах «стало гораздо больше качественных отечественных продуктов, которые действительно доступнее по цене, нежели импортные и, конечно, эту работу нужно будет продолжать».

Напомним, тема импортозамещения стала всё чаще озвучиваться российскими властями в свете существования антироссийских санкций. Замещение импорта происходит в последние годы с удвоенными темпами — особенно это касается сельскохозяйственной сферы.