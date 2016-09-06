Рига, 6 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Решение правительства Латвии уменьшить пособия для беженцев было ошибкой, которая привела к тому, что прибывшие в страну мигранты решили не интегрироваться, а убежали дальше в Западную Европу, заявила госсекретарь Министерства внутренних дел (МВД) Илзе Петерсоне-Годмане, сообщает портал Delfi.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Приём беженцев

По мнению Петерсоне-Годмане, программу принятия беженцев в Латвии нельзя назвать успешной. Госсекретарь также допустила вероятность падения уровня политического доверия к Латвии со стороны других государств Евросоюза.

Как заявил премьер-министр Марис Кучинскис, правительство на одном из ближайших заседаний рассмотрит новейшую информацию о принятых Латвией беженцах. В том, что принятые в рамках программы перемещения ЕС беженцы хотят отправиться в страны, где ситуация с пособиями более привлекательная, нет ничего неожиданного, считает премьер. По его мнению, это и является причиной, почему Латвия отстает от выполнения квоты по приему беженцев.

«Честно говоря, эта информация меня немного удивляет», — сказал Кучинскис, комментируя сообщения о том, что Латвию покинули почти все перемещенные беженцы, а у государственных органов таких данных нет. Премьер-министр пояснил, что раз в месяц встречается с представителями Красного Креста, чтобы обсудить ситуацию, и месяц назад такой информации не было.

Кучинскис признает, что в Латвии есть определенные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы, например, с необходимостью внесения аванса при съеме жилья или с поисками работы. Это комплексный вопрос, отметил премьер. «Но мы не будем тоталитарной страной, которая построит стену и всех остановит», — сказал глава правительства.

В свою очередь, заместитель председателя правящей партии «Единство» Эдвард Смилтенс отметил, что границы ЕС открыты и люди могут свободно перемещаться из страны в страну. В то же время он указал, что власти должны быть своевременно информированы о том, что люди покинули страну. Смилтенс также отметил, что данная ситуация свидетельствует о проблемах с интеграцией беженцев, которая находится в ведении Министерства культуры.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из 23 беженцев, которых Латвия приняла в рамках европейской программы предоставления убежища, двое остались в стране, остальные отправились в Германию. Основные сложности, с которыми в Латвии столкнулись беженцы — поиск жилья, получение медпомощи, а также трудоустройство.

Напомним, каждому получившему статус беженцу Латвия платит пособие в размере 139 евро в месяц и 97 евро на каждого следующего члена семьи. Тем, кто получил альтернативный статус, пособие платят в течение девяти месяцев, беженцам — целый год. Выплата пособия прекращается, если человек получает доходы, превышающие минимальную зарплату, или осужден на лишение свободы, если в декларации о доходах указаны неверные сведения или лицо утратило статус беженца, либо альтернативный статус.

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