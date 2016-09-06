Москва, 6 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Совфеде видят угрозу устойчивости финансовой системы государства в том, что перспектива банкротства некоторых регионов становится реальной, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

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«Между тем, сегодня перспектива банкротства некоторых субъектов Федерации перестает быть призрачной. А это несет в себе прямую угрозу устойчивости финансовой системы в целом государства», — заявил спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе Межрегионального банковского совета.

Доля банковских кредитов в совокупном объеме государственного долга субъектов РФ остается существенной — более 30% процентов, это тревожная цифра, отметила Матвиенко, указав на то, что это средний показатель по стране. «Есть регионы, у которых задолженность практически полностью состоит из банковских кредитов. В качестве примера могу назвать Ивановскую область. Здесь удельный вес коммерческих кредитов приближается к 100%», — говорит она.

За первые шесть месяцев 2016 года рост коммерческого долга отмечен в 16 регионах страны, сообщила Матвиенко. «Например, в Ненецком округе он вырос в три раза, в Ярославской области — почти в два раза. Только 15 субъектов Федерации не имеют задолженности перед коммерческими банками», — привела она данные.

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