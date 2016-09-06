Брянск, 6 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Учеников из школ, которые были закрыты из-за оптимизации в Брянской области, возят на учебу по разбитым дорогам, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты которого провели проверку школьных маршрутов.

Иван Шишкин. Песчаная дорог

Активисты ОНФ проверили дороги, по которым до школы добираются ученики ранее закрытых учебных заведений в деревнях Старое Колышкино, Афонино и Алешинка Дубровского района. В школу, которая находится в поселке Сеща, учеников возят на трех автобусах. Результаты проверки никого и не удивили: на одном из участков активисты увидели многочисленные выбоины и разрушения асфальта. И если сейчас по таким дорогам медленно и осторожно проехать можно, то, как добираться зимой, не очень понятно.

«Много вопросов вызвали и места посадки-высадки детей на всем пути следования школьного автобуса. На некоторых из них нет разворотных колец, карманов, остановок. Дети входят и выходят из автобуса непосредственно на обочине. А имеющиеся остановки захламлены многолетним мусором», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что, к примеру, ликвидацию школы в поселке Глуховка Суражского района Брянской области чиновники объясняют заботой о безопасности школьников — здание находится в аварийном состоянии, учиться здесь небезопасно. При этом на требования родителей отремонтировать школу и оставить в ней учеников внимания не обращают. Сейчас родители собирают подписи под петицией против закрытия школы. При этом многие ученики не пошли в школы 1 сентября, а учителя не могут доехать до тех учебных заведений, в которые их перевели, — автобуса просто нет.

С начала 2016 года в Брянской области произошли 202 аварии, причиной которых стало плохое состояние дорог. В них погибли 9 человек, 239 — пострадали и получили различные травмы.