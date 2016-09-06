Самарканд, Узбекистан, 6 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретился в Самарканде, где он почтил память президента Узбекистана Ислама Каримова, с его вдовой Татьяной Каримовой и его младшей дочерью Лолой Каримовой-Тилляевой. Глава государства выразил им соболезнования.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее президент России возложил на могилу Каримова цветы, видео возложения и встречи с семьей Каримова опубликовано на канале Youtube RT на русском.

Напомним, узбекский лидер Ислам Каримов был доставлен в больницу 27 августа около в 09:00 в бессознательном состоянии. Спустя несколько дней, 2 сентября, в 20:15 по местному времени наступила остановка сердца, а в 20:55 у Ислама Каримова была констатирована биологическая смерть.