Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Шахтерам Ростовской области продолжают частично гасить долги по заработной плате, выплаты которой ждали более года. Так, на сегодня денежные средства направлены на счета 724 горняков предприятий компании «Кингкоул». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 6 сентября, в настоящее время идет погашение задолженности по зарплате за апрель и май 2015 года — именно с этого времени в компании начались перебои с выплатами.

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Число шахтёров Дона, частично получивших зарплату, выросло до 580 человек

Выплаты производит «Региональная корпорация развития» Ростовской области. Графики погашения и списки согласованы с конкурсными управляющими трех шахтерских предприятий и министерством труда и социального развития области.

На сегодняшний день из 2240 работников уже порядка 1,9 тыс. человек предоставили конкурсным управляющим свои реквизиты для перечисления средств в качестве выплаты задолженности по заработной плате.

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Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор ООО «Кингкоул» Владимир Пожидаев уже почти год находится под следствием. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, а также полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, средства руководитель компании, по версии следователей, использовал в личных целях. В общей сложности пострадали 2 тыс. 240 шахтёров. Долг по заработной плате перед ними превысил 300 млн рублей.

Отчаявшись получить честно заработанные деньги в августе горняки Гуково начали голодовку. К акции протеста подключилось более 170 человек. Добавим, что ранее донские следователи уже добились погашения долгов по зарплате горнякам за 2013−2015 годы на общую сумму в 50 млн рублей.