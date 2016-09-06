Екатеринбург, 6 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Церковь готова попросить правоохранительные органы о снисхождении к арестованному в Екатеринбурге блогеру Руслану Соколовскому. Об этом говорится в распространённом специальном заявлении Епархиального совета Екатеринбургской епархии.

Осип Браз. Церковь Знамения. 1926

Участники заседания Епархиального совета выразили скорбь «об окаменении сердца молодого человека, который дерзнул своим поведением цинично надругаться над памятью тысяч страдальцев за веру и правду в период репрессий XX столетия ради привлечения общественного внимания к своей персоне и своей деятельности». Также они отметили особый цинизм поступка блогера и то, что такие действия должны пресекаться соответствующими государственным органами. В то же время, они вступили против мести блогеру со стороны верующих.

Кроме того, участники совета подчеркнули, что основанием для дела против Руслана Соколовского стал не факт «ловли покемонов», а гораздо более серьёзные обвинения.

Церковь готова ходатайствовать перед правоохранительными органами о помиловании блогера, но лишь в случае его полного и решительного исправления. Представители Епархии рекомендуют не путать христианское всепрощение со стокгольмским синдромом, а православие с толстовством. В случае принципиальной нераскаянности Соколовского церковь отнесётся к его выбору с уважением и не станет пытаться навязать ему христианское прощение и христианскую любовь, сказано в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер был арестован 3 сентября. Ему вменяют возбуждение ненависти либо вражды и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Летом он «ловил покемонов» Храме на Крови, а затем выложил на свой канал ролик, в котором эксперты нашли признаки криминала. Отметим, что этот ролик был не единственный вызвавший претензии правоохранителей.

Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл ранее выражал готовность вмешаться в судьбу блогера, а сам арестованный, по данным некоторых СМИ, заявлял о намерении искупить вину трудом.