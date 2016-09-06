Церковь попросит помиловать ловца покемонов после его раскаяния
Екатеринбург, 6 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Церковь готова попросить правоохранительные органы о снисхождении к арестованному в Екатеринбурге блогеру Руслану Соколовскому. Об этом говорится в распространённом специальном заявлении Епархиального совета Екатеринбургской епархии.
Участники заседания Епархиального совета выразили скорбь «об окаменении сердца молодого человека, который дерзнул своим поведением цинично надругаться над памятью тысяч страдальцев за веру и правду в период репрессий XX столетия ради привлечения общественного внимания к своей персоне и своей деятельности». Также они отметили особый цинизм поступка блогера и то, что такие действия должны пресекаться соответствующими государственным органами. В то же время, они вступили против мести блогеру со стороны верующих.
Кроме того, участники совета подчеркнули, что основанием для дела против Руслана Соколовского стал не факт «ловли покемонов», а гораздо более серьёзные обвинения.
Церковь готова ходатайствовать перед правоохранительными органами о помиловании блогера, но лишь в случае его полного и решительного исправления. Представители Епархии рекомендуют не путать христианское всепрощение со стокгольмским синдромом, а православие с толстовством. В случае принципиальной нераскаянности Соколовского церковь отнесётся к его выбору с уважением и не станет пытаться навязать ему христианское прощение и христианскую любовь, сказано в заявлении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер был арестован 3 сентября. Ему вменяют возбуждение ненависти либо вражды и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Летом он «ловил покемонов» Храме на Крови, а затем выложил на свой канал ролик, в котором эксперты нашли признаки криминала. Отметим, что этот ролик был не единственный вызвавший претензии правоохранителей.
Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл ранее выражал готовность вмешаться в судьбу блогера, а сам арестованный, по данным некоторых СМИ, заявлял о намерении искупить вину трудом.