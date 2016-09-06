Москва, 6 сентября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Вторичный рынок легковых автомобилей по итогам первых семи месяцев этого года показал рост на 9,3% по сравнению с 2015 годом. С января по июль в России было продано 2,92 млн подержанных легковушек, сообщает агентство «Автостат».

3dtuning.com Lada Samara

Среди отечественных марок наибольшей популярностью пользуется LADA Samara, проданная в количестве 243,8 тыс. штук, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Большим спросом пользуются «классические» модели LADA (179 тыс. шт.; — 13%) и «десятки» (139,2 тыс. шт.; — 5%).

Самой популярной зарубежной моделью вторичного рынка остаются автомобили Ford Focus. 71,6 тыс. из них сменили владельцев с января по июль этого года (+16% к прошлому году). Вторая по популярности иномарка — Toyota Corolla (59,3 тыс. шт.; +14%), на третьем месте — Toyota Camry (39,7 тыс. шт.; +32%).

Реализация отечественных автомобилей на вторичном рынке за год снизилась на 2,7%, а вот зарубежные марки, напротив, на 15,8% более востребованы, чем в прошлом году.