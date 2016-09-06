Хельсинки, 6 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Финляндия намерена сохранить за собой статус одного из мировых лидеров в освоении Арктики. Об этом заявил в своей речи на семинаре, посвященном сотрудничеству Северных стран, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе правительства страны.

Paul Gierszewski Арктика

Как пояснил Сипиля, у страны есть исключительный опыт, связанный с деятельностью в Арктике. По его словам, национальная арктическая политика Финляндии фокусируется на устойчивом развитии региона и заботе об окружающей среде. «Даже когда мы говорим об экономическом развитии Арктики», — подчеркнул Сипиля.

Финский премьер в своей речи также уделил особое внимание международному сотрудничеству в Арктике. Напомнив, что все североевропейские страны являются арктическими странами, Сипиля указал на важность кооперации на региональном уровне и на возможность создания общей арктической повестки. «Это правда, что в некоторых сферах, особенно в бизнесе, мы можем быть конкурентами в Арктическом регионе, — отметил он. — Однако в целом у нас общие интересы и общие проблемы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Финляндия готовится заступить на пост страны-председателя в Арктическом совете в 2017 году. Особое внимание в финской программе председательства будет уделяться защите окружающей среды, устойчивому развитию и коренным народам.

Напомним, в Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия.

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