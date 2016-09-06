Москва, 6 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, в рамках международного военно-технического форума «Армия-2016» министры обороны России Сергей Шойгу и Катара Халид бен Мухамед Аль Аттыйя подписали соглашение по военному сотрудничеству, которое не включает в себя закупку вооружений, сообщили в Минобороны РФ.

Mohamod Fasil Парад армии Катара

По словам Шойгу, продвижение многопланового взаимодействия в сфере обороны в полной мере отвечает интересам государств и народов России и Катара, служит делу обеспечения мира и стабильности как в зоне Персидского залива, так и на Ближнем Востоке в целом.

В свою очередь государственный министр по вопросам обороны Катара Халид бен Мухамед Аль Аттыйя отметил, что «совместный политический диалог с друзьями в России доказал: руководители двух государств заинтересованы в установлении сотрудничества, стремятся закрепить отношения между двумя странами».

Делегация Катара изучает представленные на выставке «Армия-2016» российские виды вооружений, которые могут быть полезны стране для борьбы с терроризмом.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 сентября, на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковном Алабино открылся II Международный военно-технический форум «Армия-2016». Свои делегации на форум направили свыше 80 разных стран. На выставке представлены свыше 1000 предприятий промышленности и конструкторских бюро.