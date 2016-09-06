Екатеринбург, 6 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Российскому блогеру, ловившему покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, могут предъявить обвинение еще по одной статье — 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщает во вторник, 6 сентября, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Свердловской области.

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«В квартире, в которой проживал обвиняемый, сотрудниками органов правоохраны изъята авторучка, подпадающая под признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации», — говорится в сообщении.

Также, по месту жительства 21-летнего мужчины были изъяты видеокамера и 2 штатива, профессиональный микрофон, несколько веб-камер, ноутбук и нетбук.

«Следствием анализируется также содержание экземпляров журнала, который выпускал видеоблогер, и в котором также имеются публикации и иллюстрации, направленные, по предварительным данным, на возбуждение ненависти и вражды на религиозной почве», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование в отношении молодого человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Екатеринбурге на 2 месяца был арестован блогер Руслан Соколовский за то, что играл в мобильное приложение Pokemon GO в православном храме. Мужчине инкриминируются 2 статьи — 148-я и 282-я УК РФ («Оскорбление чувств верующих» и «Разжигание вражды»).

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