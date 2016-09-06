Брянск, 6 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Школа имени Лагутенко в поселке Лесное Суражского района Брянской области будет работать как минимум до сентября 2017 года. Об этом сообщила заместитель директора регионального департамента образования и науки Татьяна Кулешова, передает издание «Брянская улица».

Альберт Анкер. Сельская школа в Шварцвальде. 1859

«Там обучаются 15 детей, она большая, хорошая, светлая, там созданы все условия. Сегодня в восемь утра я по поручению Владимира Оборотова позвонила главе Суражского района и донесла эту позицию до него. Он сказал, что услышал меня, а также мнения родителей и педагогов, и школа продолжит работу», — цитирует издание собеседницу.

При этом по другой школе, которая находится в селе Глуховка, ситуация сложилась иначе. Местные чиновники не хотят слушать жителей, которые борются против закрытия. Департамент образования также не встает на сторону родителей, прикрываясь тем, что учиться в аварийном здании — опасно.

При этом, как сообщают местные жители, 30 детей не ходят в школу. Учителей перевели в другие учебные заведения, однако как добираться до них, никто не знает — автобуса попросту нет.

ИА REGNUM напоминает, что родители учеников, которые ходят в школу в селе Глуховка, собирают подписи под петицией против закрытия учебного заведения. Причина такого недовольства — школьникам придется ездить на учебу за 40 км от дома. Сейчас под заявлением подписали 141 тысяча человек. К борьбе также присоединилась прокуратура, которая нашла нарушения при ликвидации школы. Суд по иску прокуратуры пройдет 7 сентября. Однако надежды у жителей нет — несмотря на то, что петицию подписали более 160 тысяч человек, чиновники не собираются разбираться в ситуации и выделять деньги на ремонт школы.

Всего в области четыре школы, ученики которых не согласны переводиться в другие школы. При этом в некоторых селах к жителям приходят чиновники с угрозами, что в случае отказа от перевода, у родителей отнимут детей.