Новосибирск, 6 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Только в одном Мошковском районе Новосибирской области прокуратура выявила 46 нарушений в шести детских образовательных учреждениях. Как сообщили ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве, нарушения относятся к нормам хранения продуктов питания, посуды, уборочного инвентаря, где-то отсутствовали маркировки мягкого инвентаря.

zhazh.ru Школьная столовая

Директорам детских организаций внесено шесть представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 20 сотрудников.

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«Прокурор возбудил 18 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых к административной ответственности в виде штрафа привлечено 18 лиц на общую сумму более 37 тыс. рублей», — заявили в прокуратуре Новосибирской области, подчеркнув, что проверки в этой сфере будут продолжены.

Отметим, что недавно прокуратура области признала действия новосибирского общественника Евгения Митрофанова по проверке продуктов питания в областном центре «Радуга» незаконными. Ранее Митрофанов публично озвучил, что согласно результатам проверки, в данный центр поставляли фальсификат по завышенным ценам

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В ведомстве отметили, что уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, качества пищевых продуктов являются областные Контрольное управление, управления ФАС России, Роспотребнадзора и ветеринарии. Кроме того, надзор в этих сферах осуществляют и органы прокуратуры. Проведение проверок иными лицами вне зависимости от значимости разрешаемых ими задач и преследуемых целей — незаконно.