Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Сегодня, после снятия в январе санкций, ситуация вокруг нефтегазового сектора Ирана довольно активно развивается. Один из важных вопросов, который сегодня волнует рынок, сможет ли ИРИ до конца года нарастить уровень добычи нефти, как было обещано, до досанкционного уровня (4 млн баррелей в день). Как отметил проректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) по научной работе, доктор геолого-минералогических наук Сергей Аплонов, все будет зависеть от ситуации на мировом рынке, а также от успеха в международном сотрудничестве, передает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Добыча нефти

«Это будет зависеть в первую очередь от общей ситуации на мировом рынке углеводородов. При благоприятной конъюнктуре, думаю, сможет (добиться досанкционного уровня производства нефти — прим.). Что касается международного сотрудничества — оно, безусловно, сможет повысить эффективность и рентабельность шельфовых проектов Ирана. Причем речь идет не только об инвестициях, но и о научно-техническом сотрудничестве».

Дело в том, что после снятия американских и европейских ограничительных мер Иран быстрыми темпами стал наращивать производство и восстанавливать долю рынка. Поначалу многие эксперты сомневались в том, что ИРИ удастся достичь таких результатов, однако активность иранских нефтяников поставила под сомнение пессимистичные прогнозы. Однако нефтедобыча в августе составила всего 3,85 млн баррелей в день, что почти на уровне июня — 3,8 млн баррелей в сутки. Согласно данным Международного энергетического агентства добыча иранской нефти в июле упала до 3,6 млн баррелей в сутки. Таким образом, способность ИРИ достичь досанкционного уровня производства по крайней мере самостоятельно сейчас стоит под вопросом.

Примечательно, что в начале мая, когда с нового года по персидскому календарю (с 21 марта) прошло всего полтора месяца, директор по международным отношениям Национальной иранской нефтяной компании Сейед Мохсен Камсари заявил, что среднесуточная добыча нефти в Иране уже превысила досанкционный уровень. Ссылаясь на данные ОПЕК, он сказал, что в апреле из иранских недр извлекали по 4,2 млн баррелей в день. Однако позже Международное энергетическое агентство обнародовало другие данные за апрель — 3,56 млн баррелей в сутки. Правда, в МЭА отметили, что это максимальный уровень с ноября 2011 года, который предшествовал введению широкомасштабных санкций против Ирана. То есть стоит вопрос, какой именно уровень производства считать досанкционным. Тегеран все же поставил себе планку в 4 млн баррелей в сутки, но пока не может его достичь. По словам Камсари Иран откладывает достижение вожделенного уровня добычи нефти на самый конец года.

В этом случае решением проблемы кажется привлечение иностранных инвесторов. Тегеран даже одобрил новую модель нефтяных контрактов (IPC) для зарубежных компаний, чтобы повысить привлекательность своей нефтегазовой отрасли. Однако до конца марта 2017 года будет заключено всего три документа с иностранцами по новой модели контрактов, о чем в конце августа сообщил заместитель управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании Голям-Реза Манучехри. Получается, что новые компании по медли IPC смогут начать работу в Иране, скорее всего, не ранее 2017 года.

По словам Аплонова, модель IPC — это большой и положительный сдвиг в сторону модернизации и повышения эффективности нефтяной отрасли Ирана. Суть модели в том, что теперь Национальная иранская нефтяная компания (НИНК) будет создавать совместные предприятия с иностранными компаниями и получать часть прибыли.

«Особое внимание будет уделяться повышению извлекаемости запасов. А новые договоры, современные технологии (без них извлекаемость нефти не повысить) — критически важны для иранского энергетического сектора после снятия с Ирана международных санкций в январе 2016 года», — отметил эксперт.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что, как заявлял Манучехри, норвежские, голландские, британские компании выразили готовность работать с Тегераном, и уже попросили предоставить им возможность изучать территории для совместных проектов. О каких конкретно компаниях идет речь, пока не сообщается. Зато известно, что иранская сторона уже предложила иностранным компаниям принять участие в разведке и разработке сразу в четырех проектах по добыче углеводородов в Каспийском море. В частности, в разработке нефтегазового месторождения «Сардар-е Джангал». Участие этик компаний в нефтегазовой отрасли Ирана, безусловно, будет существенным и полезным, уверен проректор СПБГУ по научной работе.

«Дело в том, что все шельфовые нефтегазовые проекты — достаточно дорогостоящие, а, с другой стороны, они чреваты серьезными геологическими, экономическими и экологическими рисками. Поэтому выполнение таких проектов всегда предмет тесного международного сотрудничества», — сказал аналитик.

В качестве примера он привел ныне действующие нефтегазовые проекты Казахстана, Азербайджана и других прикаспийских государств. И все же важно, какая страна может занять основное место в этой отрасли в Иране. По совам Сергея Аплонова, пока это трудно прогнозировать.

«Скорее всего, одна из стран, уже реализующих нефтегазовые проекты в Каспийском регионе. Кстати, у России также имеется немалый задел в этой области — на протяжении последних лет успешно развивается активность ОАО «Лукойл» в Северном Каспии, где была открыта и разведана целая нефтегазоносная область, включающая достаточно крупные месторождения углеводородов», — подытожил доктор геолого-минералогических наук.