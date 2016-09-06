Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Кронштадте сегодня, 6 сентября, открылась военно-морская экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2016». В ее рамках в Кронштадт прибыли новейшие корабли российского Военно-морского флота.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военный корабль Балтийского флота

Как сообщало ИА REGNUM, II Международный военно-технический форум «Армия-2016» проходит с 6 по 11 сентября на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковном Алабино. На выставке представлены свыше 1000 предприятий промышленности и конструкторских бюро.

В рамках армейского форума в Кронштадте будут показаны современное вооружение, военная и специальная техника ВМФ, а также новейшие корабли и суда, только проходящие испытания.

Всего в акватории Кронштадта будет демонстрироваться более 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

А в исторической части города будет развернута выставка-демонстрация военно-морской техники.

Читайте также: Шойгу: форум «Армия-2016» будет способствовать активизации партнерства