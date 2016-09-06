Москва, 6 сентября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Россия подтвердила поставку в Иран более чем половины оговоренного в контракте количества зенитных ракетных систем С-300, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

super-arsenal.ru С 300

По словам помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина, более половины уже поставлено в Иран. Кроме того, он подтвердил, что иск Ирана к России по зенитным ракетным системам С-300 отозван.

Кожин добавил, что поставки идут в соответствии с графиком и заказ Ирана должен быть выполнен в срок — до конца 2016 года.

Контракт на поставку пяти дивизионов ЗРК С-300 Ирану был подписан в 2007 году, но его выполнение было приостановлено 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН после принятия резолюции, запрещающей поставку в Иран современных вооружений, ракет и ракетных систем.

В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку ЗРК С-300 в Иран, а в ноябре контракт начал выполняться.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс С-300 принят на вооружение в 1982 году, неоднократно модернизировался и является основой системы противовоздушной обороны России. Комплекс способен поражать как баллистические и крылатые ракеты, так и аэродинамические цели на высотах от нескольких метров до нескольких десятков км.

На данный момент комплекс считается самой эффективной системой ПВО в мире, и его наличие в составе системы ПВО какого-либо государства становится серьезным сдерживающим фактором для потенциального агрессора.