Екатеринбург, 6 сентября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге напавшим на дом бизнесмена Олега Шишова грозит до 15 лет колонии. В действиях приехавшей к его дому на разборки группы лиц следствие нашло признаки преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

Уже возбуждено уголовное дело. По данным следствия, группа из не менее 16 агрессивно настроенных граждан на семи машинах и вооружённые холодным и огнестрельным оружием «злонамеренно приехала к месту происшествия не только в целях устрашения, но и реального применения принесённого с собой оружия по отношению к лицам, которые находились в доме по улице Депутатская». По версии следствия, эти люди были нацелены на причинение вреда здоровью и имуществу граждан.

Организаторам беспорядков грозит до 15 лет заключения, а участникам — до восьми лет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM знающие бизнесмена Олега Шишова граждане, он отличается обострённым чувством справедливости. Возможно, именно это и могло стать причиной конфликта, который произошёл в пятницу, 2 сентября, и привёл к драме возле его дома. Напомним, сам бизнесмен утром 5 сентября добровольно пришёл в полицию, и в тот же день его отпустили под подписку о невыезде. Впрочем, у цыган, оказавшихся по другую сторону конфликта, иная точка зрения. Они недоумевают, почему люди, находившиеся в доме на улице Депутатской, зная о том, что к ним выехали на разборки, не вызвали полицию. При этом в СКР заявляют, что участники конфликта поступили неправильно, решив выяснить отношения с помощью силы, а не закона. Напомним, причиной ЧП стала любовь дочери одного из друзей Шишова к одному из цыган. Молодые уже год жили вместе, и отцу девушки это не нравилось. Накопившиеся противоречия и вылились 2 сентября в словесную перепалку, которая вечером 3 сентября переросла в вооружённый конфликт. Девять человек были ранены, из них двое скончались.