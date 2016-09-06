Симферополь, 6 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Служба автомобильных дорог (САД) Крыма объявила о возможных задержках в движении транспорта в связи с ремонтом Восточного обхода Симферополя, который продлится до 30 октября. Об этом заявила пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог».

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает о том, что в связи с проведением ремонтных работ на автомобильной дороге Восточный обход Симферополя с 1 августа до 30 октября возможны временные задержки в движении транспорта», — говорится в сообщении госпредприятия.

В связи с этим Служба автомобильных дорог попросила водителей учитывать проведение работ при выборе маршрута движения. Восточный обход Симферополя — отрезок объездной дороги от поворота на село Строгановка до Абдала.

Отметим, что Симферополь в последнее время начал страдать от заторов на дорогах, в связи с чем местные жители ранее начали выдвигать собственные предложения по разгрузке центра города, передает «Новый день».

Так, недавно в соцсети «Вконтакте» местные водители устроили опрос, идея которого заключается в том, чтобы освободить центральную часть города от частных автомобилей с 6 утра до 9 вечера. Порядка 70% участников опроса отказались поддерживать такую инициативу, согласились около 25%. Однако теперь из-за ремонтных работ на объездном пути нагрузка на городские дороги возрастет еще больше.