Москва, 6 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и министр национальной обороны Боливии Рейми Феррейрой сегодня, 6 сентября, подписали соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в Минобороны РФ.

pixabay.com Флаг Боливии

«Надеюсь, что этот факт станет хорошей гарантией перспектив нашего военного сотрудничества. Этот документ заложит надежную правовую базу для дальнейшего нашего военного и, надеюсь, в перспективе военно-технического сотрудничества», — подчеркнул Шойгу.

В свою очередь, Рейми Феррейра отметил, что «укрепление военного сотрудничества очень важно для Боливии. «Мы знаем о высоком качестве российского вооружения, и, кроме того, заинтересованы в развитии отношений в других сферах.

Отметим, главы военных ведомств двух стран встретились в преддверии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2016». Свои делегации на форум направили свыше 80 стран. На выставке представлены свыше 1000 предприятий промышленности и конструкторских бюро.

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Как сообщало ИА REGNUM, II Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2016» открывается 6 сентября и продлится до 11 сентября. Он будет проходить на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» общей площадью более 200 тыс. квадратных метров. Выставочная экспозиция будет размещена в новых павильонах на 80 тыс. квадратных метрах по 40 тематическим разделам.