Самарканд, Узбекистан, 6 сентября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Москва надеется на то, что все инициативы, заложенные скончавшимся 2 сентября президентом Узбекистана Исламом Каримовым, будут продолжены. Об этом 6 сентября в ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

«Разумеется, очень рассчитываем на то, что все, что было заложено президентом Исламом Каримовым, будет продолжено. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы поддержать этот путь нашего взаимного развития, поддержать узбекский народ, узбекское руководство. Можете на нас рассчитывать в полном объеме, как на самых надежных друзей», — сказал Путин.

По его словам, «Ислам Абдуганиевич [Каримов] заложил очень прочную основу во взаимоотношения между нашими странами, выстроил наши отношения именно как стратегические, стратегического партнерства».

Путин рассказал, что во время бесед с Каримовым узбекский лидер подчёркивал, что именно от этого зависят перспективы двусторонних отношений: «Мы всегда это очень ценили».

Глава государства подчеркнул, что РФ дорожит связями с Узбекистаном и между народами двух стран.

Напомним, узбекский лидер Ислам Каримов был доставлен в больницу 27 августа, примерно в 09:00 в бессознательном состоянии.

Спустя несколько дней, 2 сентября, несмотря на реанимационные мероприятия, в 20:15 по местному времени наступила остановка сердца. Интенсивные реанимационные мероприятия не дали эффекта, и в 20:55 у Ислама Каримова была констатирована биологическая смерть.