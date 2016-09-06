Бразилиа, 6 сентября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Защитник туринского «Ювентуса» Дани Алвес назначен капитаном сборной Бразилии на домашний матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Колумбии. Такое решение, как сообщает Goal.com, принял главный тренер национальной сборной Тите.

sport-xl.org Дани Алвес

Напомним, что будучи наставником «Коринтианса» Тите использовал такую же схему с выборам лидера команды, передавая повязку разным игрокам.

33-летний защитник Дани Алвес уже прокомментировал решение тренера сборной Бразилии по футболу.

«На данный момент в команде (сборной Бразилии) несколько лидеров, и у каждого свой дух, — говорит спортсмен. — Не думаю, что быть капитаном, очень важно, но это большая честь вывести команду с повязкой».

Матч между сборными Бразилии и Колумбии состоится 7 сентября 2016 г.