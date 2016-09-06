Москва, 6 сентября, 2016, 10:28 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По заказу ИА REGNUM независимое исследовательское агентство «Башкирова и партнёры» 1 сентября провело всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения относительно желания и готовности граждан прийти 18 сентября голосовать (опрошено 800 чел., ошибка выборки — 3,46%).

Результаты этого опроса заставляют задуматься.

На прямой вопрос: «Через 2 недели, 18 сентября, состоятся выборы в Государственную думу РФ. Собираетесь ли Вы принять участие в этих выборах, пойдете ли Вы голосовать?» ответы распределились так:

Таким образом, если сложить данные по первым трем строкам, то мы получим 61,3% — это, так сказать, оценка ожидаемой явки на выборы сверху. Причем очень сильно «сверху» — чтобы добиться такой явки, в оставшееся до выборов время нужно приложить экстраординарные усилия (а никаких намеков на такие усилия пока не видно).

Однако есть все основания сомневаться в успешности любых действий по «нагону» явки: слишком мало интереса в обществе к этим выборам, о чем свидетельствуют большинство политических экспертов. Да и в ИА REGNUM заметно, что новости и статьи, касающиеся выборов, читаются с в разы меньшим энтузиазмом, чем на любой из предыдущих выборных кампаний.

Чтобы получить более надежные данные о возможной явке на выборы, в опросе задавался еще один вопрос о явке, косвенный: «Как Вы думаете, какая часть людей Вашего круга, Ваших друзей и знакомых, пойдет на выборы и примет участие в голосовании 18 сентября?», причем респондентов просили давать ответ в процентах. Средний результат среди ответивших получился 45%.

Как многие знают, люди склонны отвечать в опросах общественного мнения «социально-желательным» образом. То есть они хотят дать «правильный» ответ и часто дают именно его, вне зависимости от реального собственного мнения. Поэтому предполагаемая явка на выборы по результатам прямого вопроса всегда оказывается значительно завышенной. Однако каков «правильный» ответ на вопрос о друзьях и знакомых, значительно менее понятно, кроме того, люди не несут ответственности за своих знакомых, соответственно, они менее стеснены и более свободны в ответе. Поскольку, конечно, респонденты не знают, какой процент их знакомых пойдет на выборы, то данный ими ответ — это выражение их ожиданий, по сути, проекция (в психологическом смысле) их собственного желания пойти на выборы и одновременно — определение престижности участия в голосовании в их кругу.

Если принять ответ человека на прямой вопрос за выражение вероятности его личного желания участвовать в выборах (если «точно пойдет» — вероятность равна единице, если «скорее всего пойдет», то вероятность равна 80%, и т.д.), а ответ на косвенный вопрос — как вероятность одобрения похода на выборы в его среде, то можно для каждого респондента посчитать условную вероятность его реального прихода на избирательный участок — как произведение вероятности его желания и вероятности одобрения участия в выборах в кругу значимых для него людей.

По результатам проведенного опроса, среднее значение условной вероятности прихода людей на выборы (то есть произведения данных по прямому и косвенному вопросам) оказалось равным 0,32, то есть явка на выборы, по состоянию на 1 сентября, ожидается в 32%. Не стоит и говорить, что это крайне мало для федеральных выборов, и что если явка такой и будет 18 сентября, то легитимность избранной Думы будет под большим вопросом.

Причем не стоит надеяться, что, как всегда, выборы «сделает» старшее поколение — оно тоже на сегодняшний день не особенно собирается голосовать:

Таким образом, чтобы привести людей на избирательные участки 18 сентября, кому-то надо очень сильно постараться. Иначе при любом результате голосования Государственная дума будет не вполне легитимной, что в преддверии следующих федеральных выборов нехорошо.