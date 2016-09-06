Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Попытки «переписывания» истории и увековечивания памяти спорных исторических фигур обсудят участники конференции «Город на Неве против героизации союзников Гитлера и военных преступников», которая пройдет в Санкт-Петербурге 10 сентября.

Общественное движение «Суть времени» Плакат конференции «Город на Неве против героизации союзников Гитлера и военных преступников»

Как сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия, после скандального появления в центре Петербурга памятной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму они отмечают тенденцию прославления исторических деятелей, «являющихся либо военными преступниками, либо союзниками Третьего рейха».

В качестве примера инициаторы конференции напомнили о планируемой установке памятной доски адмиралу Александру Колчаку, одному из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны.

Также организаторы мероприятия возмущены реализуемой в Петербурге инициативой под названием «Последний адрес», которая, по их мнению, пытается «показать, что в советский период осуществлялся «самогеноцид» русского народа, что является по сути попыткой переписать историю нашей страны».

Еще одним проявлением опасной тенденции к ревизии истории является переименование топонимов Санкт-Петербурга, связанных с советским периодом, считают инициаторы конференции.

Они подчеркивают, что все подобные действия происходят без учета общественного мнения и даже вопреки ему и являются «примерами спланированной войны с исторической памятью жителей нашего города».

Задачей конференции называется консолидация общественного мнения города в стремлении противостоять подобной тенденции. Кроме того, предлагается создать постоянно действующую инициативную экспертную группу, которая займется «отстаиванием исторического достоинства нашего города».

Конференция «Город на Неве против героизации союзников Гитлера и военных преступников» начнется 10 сентября в 14:00 в здании бизнес-центра Конгресс Холл «Васильевский».