Москва, 6 сентября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В Москве по итогам первых шести месяцев 2016 года застройщиками не сданы вовремя около 60% новостроек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Метриум групп».

metr.by Новостройки. Москва

Всего за это время застройщики должны были сдать 52 жилых и апартаментных комплексов, ввод в эксплуатацию 30 из них был перенесен на более поздние даты. Чаще всего переносилась сдача в сегменте апартаментов (68,8%), меньше переносов было у домов элит-класса (57,1%) и класса комфорт (из шести объектов сдано пять).

В Новой Москве доля в срок не завершено 61,5% проектов: из 13 разрешения на ввод получили только пять. По данным «Метриум групп», в 2016 году в Москве должны быть сданы 100 жилых объектов.

В основном, застройщики испытывают сложности с соблюдением сроков из-за экономического кризиса и банкротств подрядчиков. Кроме того, перенос сроков может быть вызван другими факторами, например, задержкой с подключением к сетям со стороны коммунальных служб.