Вашингтон, 6 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Углерод, являющийся основным элементом, ответственным за существование жизни на Земле, попал на нашу планету из космоса. К такому выводу пришли американские специалисты, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Nature Geoscience.

Земля в катархее

Как поясняет Радждип Дасгупта из Райсовского университета, в начале своего существования Земля представляла собой раскаленный шар. Такие вещества, как вода, углерод или соединения азота просто не могли бы существовать на ее поверхности. Кроме того, углерод хорошо перемешивается с соединениями железа, а значит, весь он оказался бы внутри металлического ядра Земли.

Как предполагают геологи, в далеком прошлом с формирующейся Землей столкнулось космическое тело, по составу сходное с Меркурием. Его тяжелое ядро, состоящее из железа и кремния, «утонуло» и соединилось с земным ядром, а более легкий углерод из центра Земли оказался вытолкнут в сторону оболочки планеты. Таким образом, весь углерод и сера, находящиеся на поверхности Земли, имеют «инопланетное» происхождение.