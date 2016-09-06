Лондон, 6 сентября, 2016, 03:33 — ИА Регнум. Число осуждений за «домашнее насилие» в Англии за год выросло на 75%, сообщает ВВС 6 сентября.

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Согласно докладу, опубликованному Королевской прокурорской службой Англии в понедельник, число осужденных за «домашнее насилие» в стране с апреля 2015 года по март 2016 года превысило 100 тыс. человек, что на 75% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Ведомство считает данный факт «позитивным» изменением — по мнению чиновников, полиция стала лучше выявлять преступления в семьях, до сих пор бывшие «в тени».

По заявлению директора прокурорской службы, Элиссон Сондерс, ведомство «гордится изменениями, которые мы внесли в законодательство [в 2015 году], и количеством выявленных преступлений в 2015 — 2016 годах».

Большая часть преступлений — это применение физической силы в семье, не связанное с сексуальным насилием. Из всех осужденных за «домашнее насилие» только 2.689 человек, менее 0,3%, были также осуждены за «изнасилование» или «сексуальное домогательство», и в основном в отношении совершеннолетних.

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Известно, что сама идея пресечения «домашнего насилия» в Англии и в других странах Европы подается как мера, призванная «спасти детей» от насилия в семьях, и прежде всего — сексуального насилия. При этом, согласно статистике, в той же Великобритании число сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних за последние три года увеличилось более чем вдвое, с 4530 случаев в 2013 году до 10 818 в 2015 году.

Более того, в результате «драконовских мер», направленных на искоренение «домашнего насилия» и педофилии, которые, почему-то, дают обратный эффект, все чаще страдают сами дети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из подобный мер в Англии стала новая редакция закона о противодействии детской порнографии — в ней был убран возраст, по достижении которого хранение и распространение подобных материалов должно считаться преступлением. Согласно отчету, опубликованному 1 сентября Национальным обществом по предотвращению жестокого обращения с детьми, в 2013, 2014 и 2015 годах за непристойные фотографии и видео с участием несовершеннолетних осуждено 2031 самих несовершеннолетних.