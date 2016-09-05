Турку, Финляндия, 6 сентября, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Сборная Косово по футболу 5 сентября сыграла свой первый официальный международный матч после предоставления Футбольной федерации Косово членства в ФИФА, передаёт сербское агентство B92.

surguta.ru Футбол

Встреча в рамках европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между командами Косово и Финляндии, проходившая в городе Турку, завершилась вничью — 1:1.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл финский футболист Паулюс Араюури. На 60-й минуте косовары забили ответный гол — Валон Бериша успешно реализовал пенальти.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Футбольная федерация Косово была принята в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Решение Конгресса УЕФА открыло для сборной Косово возможность претендовать на вступление в Международную федерацию футбола (ФИФА). Соответствующая заявка Косово была одобрено 13 мая на Конгрессе ФИФА в Мехико. Таким образом, Косово стало 210-м членом ФИФА и получило право принять участие в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

Руководство Сербии, не признающее провозглашённую в одностороннем порядке независимость края, пытается опротестовать решение УЕФА в Спортивном арбитражно суде в Лозанне.