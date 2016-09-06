Чебоксары, 6 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Приспущенный флаг «Единой России»

За две недели до парламентских выборов в Чувашии нарастает предвыборное напряжение. «Единая Россия», залепив Чебоксары и Новочебоксарск своими агитационными материалами, теперь выставляет на значимые участки агитаторов-знаменосцев. При этом флаги на флагштоках почему-то приспущены — лишний повод для неутешительных прогнозов и дум, что оплакивает чувашское отделение единороссов. Вместе с тем оппозиция консолидирует силы, объединяясь вокруг партий и политиков, формируя единый фронт и фиксируя нарушения предвыборной борьбы. Видео с «зачистками» оппозиционных агитматериалов заполняют интернет и пополняют коллекцию жалоб в ЦИК и заявлений в МВД. А бунтующие последние пару лет лодочники и жители «Шанхая» по-прежнему продолжают искать правду в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Чистильщики»

Республика начала утопать в небесно-васильковых агитационных материалах «Единой России», которые можно увидеть всюду — от столбов и коммунальных будок до закатанного на всю стену гигантского плаката на здании филармонии. В Чебоксарах на оживлённых участках несут дозор агитаторы: в руках — листовки, рядом — рекламная конструкция и партийный флаг, приспущенный. О чём скорбят в «Единой России» — простор для фантазий.

Оппозиция тоже штампует свой агитпроп где попало. Однако, в отличие от материалов «Единой России», листовки других партий оперативно сдираются-уничтожаются-уродуются. В том числе в предусмотренных для агитации местах. Причём уборка происходит как в лучших бизнес-центрах — в режиме онлайн.

«Сколько бы ни работали, листовки буквально сразу исчезают», — констатируют оппозиционные кандидаты, решив поймать «чистильщиков» с поличным. Кандидаты от ЛДПР сняли целое кино о том, как через некоторое время после расклейки материалов подъехал на иномарке молодой парень и стал «целенаправленно сдирать» листовки оппозиционных партий. В багажнике его машины сотрудники ДПС обнаружили листовки ЛДПР и материалы «Справедливой России». Выяснилось, что чистильщик на тонированном Volkswagen Tiguan — ведущий специалист-эксперт в администрации Чебоксар. С места происшествия он уехал уже на Mersedes. Заявления в полицию написаны, отмечается в репортаже.

Но Чувашии, конечно, ещё далеко до соседних регионов по методам устранения продукции оппонентов партии власти: глава Марий Эл Леонид Маркелов, к примеру, лично протыкал воздушные шары с надписью КПРФ, а в Мордовии, где «Единая Россия» традиционно набирает более 90% голосов, флажок «Справедливой России» буквально вырвали из рук местного жителя Жерара Депардье. Невесть откуда взявшийся в руках легенды мирового кино флажок вырывали — в две руки — глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев.

penza.spravedlivo.ru У Жерара Депардье вырывают флажок

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на подобном изъятии оппозиционного агитпропа не попадался: возможно, в силу того, что обязывает всех снимающих и фотографирующих его спрашивать разрешения на съёмку. Новое прочтение законодательства о съёмке публичных лиц облетело московские СМИ.

Пресс-служба МВД по Чувашии констатирует: в республике всё спокойно. «Никаких эксцессов, связанных с выборной тематикой, не зарегистрировано, всё спокойно», — заявил ИА REGNUM руководитель пресс-службы Олег Ашнин.

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Стягивание оппозиционных сил

Предел оппозиционного терпения и последующий передел в политической сфере всё-таки наступил. Центром притяжения стала «Справедливая Россия», в поддержку которой первыми выступили известные политики из других партий, призвав избирателей отдать за них свои голоса. Прежде всего, это бывшие лидеры фракций КПРФ в Госсовете Виктор Ильин и Дмитрий Евсеев, ранее стоявшие у руководства Чебоксарского горкома партии. Напомним, Ильина «попросили» из КПРФ раньше, Евсеева — на исходе работы парламента, накануне подготовки к новым выборам.

В этот раз Виктор Ильин баллотируется в Госсовет от справороссов, примечательна его листовка, которую раздают из рук в руки: если ты честный сторонник почти всех партий, голосуй за Ильина. «Ильин — без вариантов», — разошлось в интернете.

Дмитрий Евсеев своё отсутствие в нынешней парламентской борьбе компенсировал обращением к избирателям. «Было моё обращение о том, что я прошу поддержать Виктора Алексеевича Ильина — моего коллегу, которого я хорошо знаю. Конкретно по «Справедливой России» я высказывался о том, что Шурчанов делает всё для того, чтобы оппозиционно настроенные избиратели проголосовали за «Справедливую Россию», — сказал, в частности, Дмитрий Евсеев ИА REGNUM, высказав мнение, что региональное отделение КПРФ обессилено из-за «внутрипартийных конфликтов».

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Напомним, что в феврале 2016 года Евсеев публично покинул ряды КПРФ из-за превращения партии в «семейный бизнес Шурчанова» (лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов), о чём политик сообщил в Доме правительства Чувашии на организованном брифинге. Весной он сменил штатное и зарплатное депутатское кресло в Госсовете на освободившийся мандат от КПРФ в собрании депутатов Чебоксар. За эти месяцы Евсеев сохранил свой беспартийный статус, но так и не получил должность, вероятно, обещанную.

Обращение в поддержку «Справедливой России» подготовило и чувашское отделение «Коммунистов России», против которой, как говорится в заявлении, была применена «вся мощь административного ресурса», «очередной грязный трюк», чтобы не допустить кандидатов от «Коммунистов России» до участия на выборах в Госсовет Чувашии. В заявлении отмечается также, что в рядах справороссов — «много бывших коммунистов», а по партийным спискам КПРФ «пытаются протащить в Госсовет республики депутатов от «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фракция КПРФ в Госсовете Чувашии развалилась, а в горсобрании Чебоксар изменила свой состав после лишения депутатских полномочий осуждённого за мошенничество Алексея Лапина. На нынешних выборах КПРФ взяла под своё крыло бывшего единоросса Григория Данилова (которого сравнивают с «посланником» властей), отдав ему ключевые кандидатские места. С этим категорически не согласен лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов, уверяя, что партия, напротив, укрепила позиции, и вместо 28 сложивших билеты её ряды пополнили около 300 новых членов. «Вместо 28 лидеров общественного мнения в компартии пришли 300 человек — малоизвестных или с сомнительной репутацией», — парируют в ответ.

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Лидер чувашского отделения «Патриоты России» Владислав Солдатов не столь привязан к «Справедливой России»: ему важно голосование за любую из оппозиционных партий, чтобы «дать по рукам косолапой партии в республике, которая приватизировала имя Путина и под именем президента стряпает свои выборные делишки». «Консолидация оппозиционных сил в республике — это борьба не против «Единой России» вообще, а против чувашской «Единой России» и административного ресурса, ставшего единственным инструментом политической борьбы, — заявил ИА REGNUM политик. Когда председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков задолго до дня выборов даёт итоги голосования, а первое лицо республики Михаил Игнатьев признаётся, что власть применяет административный ресурс, чтобы рассказать правду, — что это, как не оголтелое попирание буквы и духа закона?»

Чувашские ходоки в Москве

Нагнетают ситуацию и продолжающие бузить жители застраиваемого микрорайона «Шанхай» — «Кувшинка», которые отправились в очередной автобусный вояж в Москву. На этот раз к ним примкнули лодочники, которые в связи с реконструкцией Московской набережной в Чебоксарах остаются без стоянок. Порядка 50 человек из Чувашии в течение пяти часов выслушивали в приёмной президента России работники управления по работе с обращениями граждан и организаций. Со слов участников, очень внимательно выслушивали каждого, записывая всё на видео.

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«Кроме дополнительных вопросов и пояснений, давались юридические консультации, как в дальнейшем правильно оформлять свои обращения. Уполномоченные лица демонстрировали завидную осведомленность о наших проблемах. Это говорит о том, что жители Чувашии стали регулярными посетителями общественной приемной в Москве. Каждый раз (иногда — дважды, трижды) чиновники задавали один и тот же вопрос: в какие органы власти обращались, и почему местные власти не решают эти вопросы на местах», — написал ИА REGNUM один из лодочников, бывший главный художник Чебоксар Юрий Пичугин. Говоря о проблеме лодочников, он полагает, что «под разговоры о развитии туризма и отдыха в Чебоксарах сносят водноспортивные клубы и стоянки катеров и яхт», при этом «власти ссылаются на природоохранную прокуратуру, которая их засудила».

«В обращении к президенту РФ особое внимание я уделил действиям природоохранной прокуратуры, интересы которой в судах представлял помощник прокурора А.О.Дельман — сын-внук клана Дельманов, владеющих «Волжской деревней», которая расположена на левом берегу р.Волга. То есть конфликт интересов налицо», — отмечает главный лодочник Чувашии.