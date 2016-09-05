Москва, 5 сентября, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Правоохранительные органы России возбудили 21 уголовное дело по фактам нарушений в ходе предвыборной кампании, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. на заседании комитета.

ru.torange.biz Уголовное дело

По ее словам, по сообщениям о проведении избирательной кампании, органами МВД возбуждено 21 уголовное дело, выявлено 326 административных правонарушений, в том числе нарушений правил предвыборной агитации — 221, случаев подкупа избирателей — пять. На 66 человек наложены штрафы на общую сумму 209 тысяч 200 рублей. По 197 сообщениям информация о правонарушениях не подтвердилась.

Кроме того, Элла Памфилова рассказала о подписании соглашения о взаимодействии между ЦИК и МВД. Глава ЦИК охарактеризовала это взаимодействие как очень тесное и эффективное.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 18 сентября. В этот же день будут проведены выборы в законодательные собрания 39 регионов страны, в семи субъектах федерации состоятся прямые выборы высших должностных лиц. Кроме того, на этот же день запланировано проведение около пяти тысяч муниципальных избирательных кампаний.