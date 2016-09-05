Познань, Польша, 5 сентября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. В Польше осквернено кладбище советских солдат, освобождавших Европу от фашизма. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 5 сентября, в Польском культурном центре в Калининграде, акт вандализма был зафиксирован накануне в городе Познань на кладбище в парке «Цитадель».

polska-kaliningrad.ru Одна из осквернённых могил в Познани

«Несколько надгробий были перевернуты, а на именных могилах красноармейцев повреждены памятные доски, — сообщил собеседник ИА REGNUM. — Также вандалы выбили с поверхности надгробий фотографии солдат и изображения звёзд».

ИА REGNUM уточняет, что на территории познаньского кладбища похоронены 5830 советских воинов. Среди них — четыре Героя Советского Союза. Это:

— уроженец Пскова, подполковник Михаил Петров, погибший 14 апреля 1945 года;

— уроженец Смоленской области, капитан Николай Романенков, погибший 26 апреля 1945 года;

— уроженец Калуги майор Борис Беляев, погибший 19 февраля 1945 года;

— уроженец Полтавской области, майор Александр Бедненко, погибший 7 мая 1945 года.

Напомним, в начале августа 2016 года аналогичная варварская выходка была совершена на кладбище советских военнопленных в городе Кельце (300 км от Познани). В Кельце вандалы перевернули пять надгробных плит, ещё три разбили.

ИА REGNUM отмечает, что одновременно с актами вандализма на военных кладбищах в Польше работает содружество «Курск», активисты которого приводят в порядок захоронения и братские могилы красноармейцев. Несколько дней назад волонтёры «Курска» приступили к реставрации военного кладбища советских солдат, расположенного в городе Опочно (90 км южнее Варшавы) в Лодзинском воеводстве. Здесь захоронено 447 бойцов Красной армии.

На минувшей неделе в Калининградской области командир «Курска» Ежи Тыц был награждён медалью Минобороны России «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».