Венеция, Италия, 5 сентября, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В Венеции Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вручила лучшим ученым-химикам со всего мира гранты в области разработки научных идей, способствующих оздоровлению планеты.

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В торжественной церемонии награждения приняли участие Президент IUPAC, член-корреспондент РАН Наталия Тарасова, Председатель итальянской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Франко Бернабе, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев, член исполнительного комитета Международного совета по науке (ICSU) Николь Моро, Председатель международного научного жюри проекта грантов, профессор Дублинского университета Джон Корриш, а также представители мировой научной и образовательной элиты.

Научное направление, призванное сделать химические производства и продукты максимально безопасными для человека и окружающей среды, получило широкое развитие и известно под названием «Зеленая Химия». Эффективным инструментом реализации этого направления стал проект «Зеленая Химия для Жизни» («Green Chemistry for Life»), стартовавший 29 марта 2013 г. в ЮНЕСКО при поддержке Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC). Идея заключается в поддержке творчества молодых ученых-химиков, готовых работать над развитием экологических технологий. Проект стоимостью 1,4 млн. долларов рассчитан на пять лет.

Примечательно, что впервые за многолетнюю историю ЮНЕСКО инициатива такого рода реализуется на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса. С предложением финансовой поддержки научных разработок молодых ученых со всего мира при содействии Министерства иностранных дел РФ и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО выступила компания «ФосАгро».

Интерес «ФосАгро» к теме «Зеленой Химии» неслучаен. Как отметил Андрей Гурьев, «дальнейший прогресс человечества при минимизации воздействия на окружающую среду на глобальном уровне возможен только при условии объединения усилий науки, международных организаций и бизнеса. Надеюсь, что этот проект в будущем будет служить успешным примером взаимодействия науки и промышленности в формировании новой этики прогресса, предусматривающей высокую ответственность за процветание будущих поколений нашей планеты».

Благодаря модернизации производств с использованием безопасных и энергосберегающих технологий, контролируемые параметры воздействия «ФoсАгро» на окружающую среду сегодня ниже значений, заложенных в европейских и российском справочниках наилучших доступных технологий. С целью разработки и внедрений технических инноваций и подготовки молодых специалистов компания «ФосАгро» ведет активную научно-исследовательскую и образовательную деятельность. В состав компании входит Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам, компания поддерживает партнерские отношения с ведущими отраслевыми научными и инженерными организациями России.

Вручение первых грантов состоялось в центральном офисе «ФосАгро» в 2014 году. Таким образом, каждый год в результате тщательного отбора жюри отмечает шесть лучших работ представителей разных стран.

— В этом году заявки поступили со всего мира — из Азии, стран Тихого океана, Латинской Америки, государств Карибского бассейна, Западной и Восточной Европы, Северной Америки, Африки и арабских стран, — сообщил Джон Корриш, — Выбирать из проектов было очень трудно, но я могу сказать, что все победители этого года очень хороши. Я не сомневаюсь, что некоторые из этих технологий в конечном счете будут использоваться повсеместно и изменят наш мир к лучшему.

Из поступивших со всего мира заявок на соискание грантов «ФосАгро"/ЮНЕСКО/IUPAC жюри отобрало шесть лучших проектов. Грантов удостоены молодые ученые: Ахмед Шебл Аль-Саид Саид (Египет), Мухаммад Измаил (Пакистан), Энрико Равера (Италия), Алсу Ахметшина (Россия), Уиклиф Чисьютиа Вэньони (Кения) и Игнасио Каррера (Уругвай). Лауреаты смогут использовать свой денежный приз для того, чтобы изучить, как свести к минимуму воздействие пестицидов на растения, овощи и обеспечить безопасность фермеров и рабочих; для того чтобы запатентовать новые технологии очистки сточных вод; для изобретения технологии синтеза лекарств более «зеленым» способом; для введения более экологического способа синтезирования наноудобрений.

По словам молодого ученого-химика Игнасио Карреры, «Зеленая химия для жизни» — отличная программа. Она очень важна, особенно для молодых ученых, которым необходимы финансирование и поддержка своих исследований». «Проект «Зеленая химия для жизни» — большой шаг науки к безотходному производству, к ответственным методам развития промышленности и сельского хозяйства, к их устойчивому развитию», — подчеркивает его коллега из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева Алсу Ахметшина.

«Науке сегодня принадлежит ведущая роль в решении стоящих перед человечеством проблем, — отметила, обращаясь к участникам конференции, Президент IUPAC Наталия Тарасова. — Поэтому поддерживать молодые дарования особенно важно. Мы также верим в научную дипломатию — в то, что наука не знает границ, поскольку ученые всего мира говорят на одном языке. Вот почему так важно развивать поддержку молодых ученых на международном уровне».