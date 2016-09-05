Кальяри, Италия, 5 сентября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Российский курортный комплекс Mriya Resort & Spa, расположенный в Ялте (Республика Крым), впервые признан ведущим европейским курортным комплексом для отдыха и лучшим spa-курортом в России по версии World Travel Awards 2016 и World Spa Awards 2016.

mriyaresort.com Курортный комплекс Mriya Resort & Spa

Церемония вручения самой престижной премии на планете в индустрии путешествий World Travel Awards состоялась в ночь с 4 на 5 сентября на итальянском острове Сардиния, где собрались лучшие топ-менеджеры и владельцы крупнейших игроков туристического бизнеса. Впервые за последние годы ведущим европейским курортным комплексом для отдыха стал не турецкий отель. В своей номинации крымский курорт обошел лучшие отели Португалии, Италии, Турции и Греции. Mriya Resort & Spa также был признан лучшим spa-курортом России.

Премия ежегодно вручается с 1993 года, но впервые атмосфера в зале церемонии была настолько напряженной. Причина паники среди конкурентов — российский «Цветок Крыма».

Курортный комплекс Mriya Resort & Spa в 2016 году был номинирован сразу на 5 премий World Travel Awards 2016 и уже на этой стадии составил конкуренцию многим грандам отельного и туристического бизнеса Европы, Северной Америки, Индии, Африки, Австралии, Азии и Среднего Востока. В 2015 году курортный комплекс также получил премию в номинации Europe’s Leading New Resort.

World Travel Awards существует с 1993 года и считается самой престижной мировой наградой в области туристической индустрии. Она ежегодно вручается победителям в разных номинациях на основании тысяч голосов туристов и специалистов индустрии.

Mriya Resort & Spa — пятизвездочный санаторно-курортный комплекс на Крымском побережье Черного моря.