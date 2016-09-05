Тверь, 5 сентября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. По пять бюллетеней получит каждый избиратель Тверской области на выборах 18 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной избирательной комиссии 5 сентября. В отдельных муниципальных образованиях число бюллетеней составит шесть.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Каждый избиратель получит на руки пять избирательных бюллетеней: два для голосования на выборах депутатов Государственной думы (один — за партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов, и один — за кандидатов по одномандатным избирательным округам), два — для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания области (один — за партии по областному округу и один — за кандидатов по одномандатным избирательным округам), еще один избирательный бюллетень предназначен для голосования на выборах губернатора Тверской области. Кроме того, еще один бюллетень получат жители тех муниципальных образований, где в этот день пройдут местные выборы.

3 сентября 2016 года на Тверской фабрике печати состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной думы России и депутатов Законодательного Собрания Тверской области от предприятия-изготовителя заказчику — избирательной комиссии Тверской области. Всего было передано 543 тысячи 800 экземпляров избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва по Тверскому одномандатному избирательному округу № 179 и 555 тысяч 800 экземпляров избирательных бюллетеней для голосования по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180; ровно такое же количество бюллетеней — 1 миллион 99 тысяч 600 экземпляров изготовлено для голосования на выборах депутатов Государственной думы России по федеральному округу. Для голосования по областному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области отпечатано 1 миллион 94 тысячи 432 экземпляра избирательных бюллетеней.

Все бракованные экземпляры, излишний тираж отпечатанных избирательных бюллетеней, а также формы, с которых проводилась печать, уничтожены.

Выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, губернатора Тверской области, депутатов Законодательного собрания Тверской области шестого созыва, депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области состоятся 18 сентября.