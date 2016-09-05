Астана, 5 сентября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Сотрудники казахстанского Национального бюро по противодействию коррупции задержали с поличным президента Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» Василия Ни при получении взятки в размере 1 миллиона долларов (65 миллионов рублей).

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как сообщает пресс-служба ведомства, следствием установлено, что Василий Ни через своего подчиненного, руководителя отдела по работе с инвесторами, вымогал эти деньги у представителя ТОО «Хоргос Тюльпан» за положительное решение при проведении инвестиционного тендера: ТОО должно было получить подряд на строительство гостиничного комплекса 5-го класса на территории международного центра.

Подробности задержания пока не сообщаются. Однако, как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM, на данный момент на МЦПС «Хоргос» опечатаны все кабинеты. Следственная группа изымает для изучения всю финансовую документацию. Между тем, неясно, кто именно принимал участие в задержании столь высокопоставленного чиновника. В департаменте Антикоррупционной службы Алма-Аты сообщили, что не имеют к этому отношения. Аналогичное заявление сделали и их коллеги из Алма-Атинской области. Вероятнее всего, операцию проводили сотрудники Нацбюро из Астаны.

Между тем, согласно официальным данным, опубликованным на сайте МЦПС, пятизвездочная гостиница, за строительство которой Василий Ни получил взятку от ТОО «Хоргос Тюльпан», по проекту будет состоять из 7 этажей. В ней предусмотрено 180 номеров, ресторан на 250 посадочных мест и торговые помещения. Здание гостиницы должно быть выполнено в форме национальной казахской юрты.

Помимо этого, согласно генеральному плану застройки и Концепции развития МЦПС, на его территории также планируется строительство: Центральной площади «Самрук», состоящей из 5 дугообразных зданий с единой центральной площадью, на которой будут проводиться культурно-праздничные мероприятия и выставки; гостиничного торгово-развлекательного комплекса; торговых галерей; конгресс-холла; трехзвездочной гостиницы; города ремесленников; санатория на 120 койко-мест с закрытым внутренним водоемом площадью 2790 квадратных метров; спортивно-развлекательного комплекса; Международного казахстанско-китайского университета на 2000 учебных мест; жилой зоны; зоны транспортно-перегрузочных терминалов, а также других объектов жизнеобеспечения центра, в том числе водозаборных сооружений, канализационной насосной станции, подстанции 110/10/10 кВ, котельной на 115 МВт и пруда-накопителя емкостью 14 000 кубических метров.

Проводились ли тендеры по этим объектам — не уточняется. Известно только, что 18 объектов еще находятся на стадии разработки проектной документации.

«МЦПС «Хоргос» является одним из наиболее крупных инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Казахстана, строительство инфраструктуры финансирует государство. Коммерческие объекты будут построены за счет привлечения частных инвестиций. Затраты на проектирование и строительство объектов (комплексов) Центра за счет частных инвестиций составят 309,1 млрд тенге (61,8 млрд руб.). Таким образом, на 1 тенге (20 копеек — ИА REGNUM ) средств из республиканского бюджета планируется привлечь около 4,2 тенге (84 копейки) частных инвестиций. Для привлечения отечественного и иностранного капитала в Центре будет создан благоприятный, выгодный инвестиционный климат и особый правовой режим», — говорится в обращении к инвесторам, опубликованном на сайте МЦПС.

Отметим, что соглашение о создании Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» было подписано в 2004 году между правительствами Казахстана и Китая. 100 процентов акций компании находятся в доверительном управлении у акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы». В свою очередь единственным акционером «КТЖ» является Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

МЦПС «Хоргос» состоит из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух государств, общей площадью 560 га, соединенных «Специальным переходом», проходящим через государственную границу.

Уникальность проекта заключается в том, что в пределах территории центра — лица, товары (грузы) и транспортные средства перемещаются свободно, без необходимости оформления виз.

Отметим также, что «Хоргос» и ранее сотрясали коррупционные скандалы. Именно по этой причине в 2015 году был затеян ребрендинг международного центра. Как тогда рассказывал Василий Ни, обновленный центр планировалось рекламировать через серьезные площадки.

«Нам поступило предложение от делового совета ШОС, чтобы через организацию продвигать «Хоргос», рассказывать предпринимателям других стран, что мы не базар. В рамках сотрудничества с ШОС будут организованы инфотуры, в которых мы расскажем, что у «Хоргоса» — уникальный формат. Мы приглашаем семьи. Мужчины могут приехать сюда и заниматься бизнесом. Женщины — покупками. Дети — отдыхать и развлекаться. Сегодня не самые лучшие ассоциации с «Хоргосом». Поэтому мы на стадии ребрендинга. Хочется красок поярче, солнца побольше», — отметил он на презентации Концепции развития МЦПС.