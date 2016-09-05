Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, действительно, привёз в подарок лидеру КНР Си Цзиньпину российское мороженое. Об этом российский лидер заявил 5 сентября журналистам.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

«Я не знаю, он был очень занят, но мы ему передали мороженое. Когда я ему сказал, что «я вам принес», он спросил: «Где мороженое?». Так что мы ему передали уже», — сказал Путин.

По словам главы государства, он не знает, что за мороженое было подарено китайскому лидеру: «Если по-честному, не буду врать, я не знаю, но вкусное. Китайцы сказали там, во Владивостоке, что вкусное «мы в Китае очень любим».

Напомним, 2 сентября во Владивостоке в ходе встречи с перспективными инвесторами Владимир Путин пообещал привезти с собой мороженое для китайского лидера Си Цзиньпина в качестве подарка.

«Буду, когда теперь ездить, председателю Си буду привозить с собой мороженое, если так сложно его добыть, как особый подарок».