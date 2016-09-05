Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Требуется установить справедливую цену на нефть. Об этом 5 сентября журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цена на нефть должна быть справедливой. Можно было бы чуть повыше», — сказал Путин.

По его словам, справедливой будет и ситуация, при которой Иран достигнет уровня добычи нефти до санкций.

Путин признал необходимость сотрудничества с Саудовской Аравией на нефтяном рынке: «Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, то у нас отношения носят дружеский характер. Вот если уж в чем-то мы пересекаемся, в необходимости взаимодействовать как-то на мировом нефтяном рынке».

Напомним, саммит «Большой Двадцатки» прошёл 3−5 сентября в Китае. «На полях» саммита Владимир Путин встретился с рядом лидеров других государств.