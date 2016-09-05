Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Советский Союз был готов передать Японии два острова Южных Курил согласно договору 1956 года, однако Токио отказался от выполнения данного договора. Об этом 5 сентября журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

Peter flickr Курильские острова

«Я хочу напомнить, это договор не секретный, 1956 года: Советский Союз получил эти территории как результат Второй Мировой войны. Эти результаты зафиксированы в международных правовых документах. Советский Союз в 1956 году после достаточно длительных и упорных переговоров подписал с Японией договор в котором написано, по-моему, в статье 9, я не помню, нужно проверить, что два южных острова передаются японской стороне. Но, поскольку здесь не все юристы, я могу сказать, что я, как юрист, и человек, который занимался международным правом, правда, в основном международным частным правом, но, тем не менее, могу сказать: что написано «передаются», но не написано, на каких условиях передаются и чей суверенитет сохраняется», — сказал Путин.

По его словам, в советско-японском договоре ряд пунктов требовал уточнения: «Но, после подписания и после ратификации, что чрезвычайно важно, японским парламентом и Верховным советом СССР, японская сторона от выполнения этого договора отказалась. Ей показалось, что этого недостаточно, японские партнеры решили, что они должны претендовать на все четыре острова, и договор, по сути, ни одна из сторон не выполняла. Он просто завис, а потом и Советский Союз объявил, что не собирается его выполнять».

Путин объяснил, почему он вспомнил про договор 1956 года: «Советский Союз получил, Советский Союз готов был два острова вернуть, но, повторяю, не понятно на каких условиях, там это не написано. Но, вернуть. Там есть вопросы, связанные и с хозяйственной деятельностью, и с проблемами безопасности, есть и вопросы гуманитарного характера. Все это находится в сфере нашего внимания».

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отдаёт Курильские острова Японии и не будет выпрашивать у неё мирный договор.

«Мы не должны отдавать Курилы и не будем этого делать. Мы их не отдаём. Мы не выпрашиваем у Японии мирный договор. Мы подтвердили, что мы привержены обязательствам СССР, которые включают декларацию 1956 года, подписанную обоими парламентами. В ней говорится, что стороны обязуются заключить мирный договор, и только после может быть рассмотрен вопрос о том, что СССР готов передать острова. Но это означает, что условием движения является признание Японией итогов Второй мировой войны», — сказал Лавров.