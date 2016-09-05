Санкт-Петербург, 5 сентября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. На территории закрытого завода корпорации General Motors в Санкт-Петербурге может быть возобновлено производство легковых автомобилей. Об этом сообщил глава городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

CoolKid1993 Эмблема General Motors

Чиновник отметил, что возобновление выпуска машин может произойти в конце 2016 или начале 2017 года, однако автомобили, которые будет выпускать завод, не относятся к брендам GM.

«Будет интересный формат. На заводе, возможно, до конца года или в начале следующего года начнут выпускать легковые автомобили», — цитирует Мейксина агентство «Прайм».

Глава комитета не стал уточнять, придет ли на производственную площадку, принадлежащую GM, отечественный или иностранный автопроизводитель, добавив, что «до конца года будет движение, связанное с возобновлением работы завода, только в другом формате».

Ранее Максим Мейксин говорил о том, что автоконцерн General Motors отказался продавать свой завод в Петербурге.

GM ввел в эксплуатацию завод в Санкт-Петербурге в ноябре 2008 года. До своего закрытия завод производил модели Chevrolet Captiva, Chevrolet TrailBlazer, Chevrolet Cruze, Cadillac ATS, Cadillac CTS, Cadillac SRX, Cadillac Escalade, Opel Astra. Весной 2015 года GM объявила об уходе Chevrolet и Opel с российского рынка массовых моделей, оставив в продаже лишь ряд премиальных моделей Cadillac и Chevrolet, а также решила закрыть свой завод в Петербурге. Завод был полностью закрыт 1 июля 2015 года и законсервирован.