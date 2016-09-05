Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В ситуации с Курильскими островами нужно идти не в тупики, а идти по улицам, открывающим двустороннее движение. Об этом 5 сентября в ходе пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

pixabay.com «Красная линия» и выход из тупика

«Давайте не будем искать «красных линий», давайте будем идти не в тупики, а будем идти по улицам, которые открывают движение, причем открывают движение в разные стороны, в обе стороны», — сказал российский лидер.

Он рассказал, что общается с японским премьером Синдзо Абэ на «ты»: «Блестящий оратор, он умеет говорить, и проявил себя в таком виде на встрече во Владивостоке. Но в данном случае ценность его появления, его выступления не в этом, а в том, что он продолжил реализацию своих идей по поводу этих восьми направлений нашего взаимодействия. Мы дополнительно об этом говорили, наметили определенные планы и шаги по движению для достижения этих целей».

Напомним, саммит «Большой Двадцатки» прошёл 3−5 сентября в Китае. «На полях» саммита Владимир Путин встретился с рядом лидеров других государств.