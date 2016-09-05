Воронеж, 5 сентября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Труп собаки принес мужчина к офису регионального отделения партии «Единая Россия» в центре Воронежа днем 5 сентября.

Наталья Хомутова ИА REGNUM «Единая Россия». Только вперед!

Таким образом руководитель приюта для бездомных животных «Дора» Юрий Шамарин попытался в очередной раз привлечь внимание властей к проблеме бездомных животных. Сам Шамарин сообщил журналистам, что собака, чей труп он принес к зданию партии, была жестоко убита на улице Ростовской. В связи с убийством животного в полицию было направлено заявление, однако активисты опасаются, что дела не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая подобная акция Шамарина. Почти ровно год назад, в сентябре 2015-го, он принес три ящика с трупами собак к администрации города.

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Приют «Дора» в Воронеже существует с 1994 года, его организовал Юрий Шамарин, который на протяжении 20 лет сам занимается помощью бездомным собакам. По данным, размещенным на странице приюта в соцсети, сейчас у Шамарина около 450 собак. Там же размещено объявление о том, что новые животные пока не принимаются — приют переполнен. Никакой помощи от государства приют не получает и существует исключительно на частные пожертвования и помощь волонтеров.

Добавим, что последние месяцы воронежские власти решают вопрос размещения приюта для животных. Изначально было выбрано место в Советском районе Воронежа, однако затем, из-за протестов местных жителей, в мэрии решили подыскать альтернативный вариант. К разработке проекта же приступят лишь тогда, когда участок будет выбран и утвержден.