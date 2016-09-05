Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Нынешнее состояние отношений между Россией и США не является нормальным. Об этом 5 сентября по итогам саммита «Большой Двадцатки» заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Это ненормально, сегодняшнее состояние. Но мы за то, чтобы восстановить в полном формате отношения с США», — сказал Путин.

По его словам, в период президентства Барака Обамы России и США удалось добиться взаимопонимания: «Мы с Обамой, в основном, дискутировали друг с другом и погружались в детали. Мне кажется, что мы добрались до понимания друг друга и до понимания проблем, перед которыми мы стоим. Некоторые технические вещи надо доработать, если Джону Керри и Сергею Лаврову удастся это сделать, значит, еще сделаем один шаг вперед по проблемам сирийского урегулирования», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не уклоняется от контактов с США: «Говорили достаточно подробно… Там я уже не помню, когда я на часы смотрел, и в связи с чем».

Глава государства отметил, что для восстановления отношений между двумя странами Вашингтон должен «отменить санкции и искать компромиссы».

Напомним, саммит «Большой Двадцатки» прошёл 3−5 сентября в Китае. «На полях» саммита Владимир Путин встретился с рядом лидеров других государств.