Лондон, 5 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Владимир Путин заявил, что Москва не виновата в охлаждении отношений с Вашингтоном, и он не видит предпосылок к тому, что отношения разморозятся, если к власти в Америке придет Клинтон. Путин заявил об этом всего за 24 часа до того, как Обама, общаясь с прессой перед открытием саммита «двадцатки» сказал, что они будут вести с Путиным переговоры по умиротворению в Сирии. Американский президент сообщил, что на обе стороны «будет давить пресс времени, которое сильно ограничено», поэтому решение нужно найти буквально в считанные часы».

Однако, отмечает корреспондент Уилл Робинсон, на Путина это давление не возымело действия:

«Российский лидер, как выясняется, рассчитывал, что «открытость России вызовет ответную открытость с другой стороны, но этого не произошло». Путин подчеркнул, что «глядя в магический кристалл национальных интересов» увидел: противоположную сторону не устроил распад СССР, она хочет то же самое проделать и с Россией».

Глава РФ, по мнению Робинсона, был откровенен: «Если эта логика будет сохраняться, то он не ожидает какой-либо оттепели. Но если западные партнеры согласятся с иной логикой, которая будет учитывать интересы обеих сторон и уважать позиции друг друга, то и отношения РФ и США изменятся, тоже. В сторону потепления».

Автор особенно выделяет два тезиса в речи российского президента:

«Путин продолжал утверждать, что Россия не виновата в аннексии Крыма и в конфликте на востоке Украины. Кроме того, он прозрачно намекает на то, что США поддержали революцию в Киеве, которая закончилась переворотом в 2014 году. «Это не мы, кто поддержал антиконституционный переворот в Украине», — сказал он».